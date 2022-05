ANALYSE. Joachim Coens houdt eer aan zichzelf na dramatische peiling: “Een geluk bij een ongeluk”

Volgende week stralend lenteweer met temperatu­ren tot 25 graden: dit zijn de voorspel­lin­gen voor de komende dagen

We mogen ons opmaken voor een stralende week. Vanaf maandag gaat het kwik vlot boven de 20 graden en woensdag en donderdag zelfs tot 25 graden. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In de namiddag wordt het geleidelijk aan meer bewolkt en is er kans op een plaatselijke bui. Het kwik klimt tot 17 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt dat er nevel, mist of lage bewolking kan zijn, waardoor het zicht in sommige streken beperkt kan zijn tot minder dan 200 meter.

11:49