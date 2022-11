ANALYSE. Hoe topvrouw van Kind en Gezin zichzelf ten val bracht: 2 jaar geleden beging Katrien Verhegge al fatale vergissing

“Een dijbeen­breuk, schedel­breuk, blauwe plekken en die crèche is nog altijd open. Hoe kan dat?” Hevig debat over wantoestan­den in de kinderop­vang

“Een dijbeenbreuk, een schedelbreuk en een kind vol blauwe plekken. En die crèche is vandaag nog altijd open.” Het Vlaams Parlement heeft er allesbehalve vertrouwen in dat het Agentschap Opgroeien de lijsten met probleemcrèches, waar ook ‘t Bengeltje opstond, effectief voldoende geëvalueerd heeft. “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de administratieve puinhoop nog altijd even groot is.”

17 november