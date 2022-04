ANALYSE. Het standpunt van de rechtbank in de zaak Dia reflecteert een maatschappelijke trend: we vinden het niet meer normaal om mensen over hun grenzen te duwen

Honderd Vlaamse partners tekenen engage­ments­ver­kla­ring voor circulaire transitie

In Brussel hebben vandaag meer dan 500 personen samen met Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deelgenomen aan de Circular State of The Union 2022. Honderd Vlaamse partners tekenden een engagementsverklaring om binnen zes domeinen de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken.

25 april