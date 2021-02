ANALYSE. Het belangrijkste is net wat niét wordt gezegd: opname gesprek zegt niets over schuld en onschuld van Bart De Pauw

“Ik zou wel eens een vlieg willen zijn.” Wie heeft dat nog nooit gedacht? De audiotape die Telefacts bemachtigde, vanavond uitzendt op tv en ‘Het Laatste Nieuws’ nu al publiceerde, maakt dat we allemaal voor heel even een vlieg kunnen zijn. Die vlieg was in werkelijkheid vermoedelijk een gsm die een betrokkene met het schermpje omgekeerd op tafel legde - met een app die elk woord stiekem registreerde. Of misschien was het wel een pen met opnameapparatuur. Het enige wat daar met zekerheid over gezegd kan worden: in dat hele gesprek heeft niemand de anderen verwittigd dat hun vertrouwelijke ontmoeting werd opgenomen. Een schending van de privacy? Het zou verbazen mocht niemand daar een punt van maken. Zéker ook omdat er minstens één iemand aan tafel zat met beroepsgeheim en dat ligt gevoelig. Voor wie niet écht met het dossier-De Pauw vertrouwd is: daar was al enorm veel over te doen. De eerste twee verklaringen die tegen Bart De Pauw werden afgelegd en in een verzegelde omslag zitten, zijn zelfs de inzet van de volgende zittingsdag, volgende week donderdag in de correctionele rechtbank van Mechelen.