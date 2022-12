ANALYSE. Geen wonder dat kiezers centrumpartijen voorbijlopen, als die zelfs op hun eigen kernthema’s geen lijn meer kunnen houden

zwevegem Schoonmaak­be­drijf haalt 1.000 kilo rottend vlees uit slagerij die twee jaar leegstaat: “Het bloed kwam vanonder de koelkast­deur”

Ze zijn wel wat gewoon bij schoonmaakbedrijf Johfra Cleaning, maar hun opdracht van deze week is toch een van de strafste die ze al binnenkregen. Vier collega’s haalden er meer dan 1.000 kilo rottend vlees uit een slagerij in Zwevegem. De slagerij staat al twee jaar leeg, maar werd pas recent failliet verklaard. “De stank is niet te harden”, zegt Jeffrey Jaumain. “Maar voor ons is dit echt een leuke opdracht, met veel uitdaging. We zeiden het maandag nog tegen elkaar: Sinterklaas komt extra vroeg dit jaar.”

8 december