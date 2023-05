ANALYSE. Forse voorstellen van Conner Rousseau over migratie. Of dat lijken ze toch

Cash, cosmetica en cava: zo proberen wanhopige ouders crèches om te kopen voor een plaatsje

Wanhopige ouders halen tegenwoordig alles uit de kast om toch maar een plekje te bemachtigen in een crèche. Dat blijkt uit een rondvraag van HLN bij kinderbegeleiders. Het plaatstekort is zelfs zo nijpend dat sommige ouders niet terugschrikken voor omkoping of stalking. Zo getuigen Lauren en Jasmin over de smekende, huilende en soms woedende ouders met wie ze te maken krijgen in hun kinderopvang.