ANALYSE. Faroek Özgünes over het straatleven in Sint-Gillis: “Jongeren worden er nu al klaargestoomd voor een latere carrière als beroepscrimineel”

Ook CD&V- voorzitter Sammy Mahdi vindt voorstel om nachtvluch­ten op Zaventem te verbieden “groene waanzin”

De fiscale hervorming van de Federale regering lijkt volledig vast te zitten. De regering wil werkende mensen meer nettoloon laten overhouden, maar hoe precies, dáár geraken ze het niet over eens. Gisterenavond verliet vicepremier David Clarinval (MR) kwaad de Wetstraat na een hele dag onderhandelen. Vandaag zit premier Alexander De Croo (Open Vld) opnieuw samen met alle vicepremiers afzonderlijk, maar of er ook een kern komt, is niet zeker. En de deadline van 21 juli komt steeds dichterbij. De politieke studiogast bij VTM NIEUWS vandaag, Sammy Mahdi (CD&V), blijft optimistisch. Volgens hem kan er “in vijf dagen heel veel gebeuren”. Over het voorstel van minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om nachtvluchten op Zaventem te verbieden, is de partijvoorzitter minder enthousiast. Hij noemt dit “groene waanzin”. Mahdi is dan weer wel hoopvol om een “positief perspectief” aan onze landbouwers te geven.