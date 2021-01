ANALYSE. Doet België het écht zo goed in de coronacrisis? Of is dit slechts stilte voor de derde storm?

“Ik kan weer gerust slapen”: rusthuisbe­wo­ners reageren blij en opgelucht op felbegeer­de coronaprik

17:34 “Ligt mijn haar goed?” Met die woorden maakte Monique van Coillie (78) uit Meulebeke zich klaar voor de coronaprik. Ze was dan ook heel fier dat ze als eerste in West-Vlaanderen het felbegeerde vaccin kreeg toegediend. Samen met haar kregen bijna 600 rusthuisbewoners in Meulebeke, Kortrijk en Aalter woensdag een spuitje. En dat ze daar allemaal reikhalzend naar uitkeken, mag duidelijk zijn: “Hopelijk kunnen we straks weer onze familie knuffelen.” Wij gingen mee op de verschillende vaccinatierondes.