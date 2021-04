ANALYSE. Dit zijn de vijf maatregelen die de overheid zelf beter kan doen om de curves sneller te laten dalen

Buitenland­se arbeiders minder aangetrok­ken door Belgische bouwwerven

12:20 Tussen 2017 en 2020 is het aantal buitenlandse arbeiders in de bouw afgenomen met 38 procent, van ongeveer 92.000 in 2017 naar iets meer dan 57.000 in 2020. Dat meldt sectorfederatie Confederatie Bouw. In 2020 kwamen de meeste gedetacheerde of uitgeleende arbeiders uit Portugal (5.636), Nederland (5.470) en Polen (4.933).