ANALYSE. “Dezelfde vraag klinkt als in de discussie over de hoge pensioenen voor parlementsleden: wie wist wat? En vooral: wie had wat moeten weten?”

Grote Belgische festivals en betaalapp bonsai slaan handen in elkaar om 250.000 bomen te planten

De Belgische topfestivals slaan de handen in elkaar met betaalapp bonsai. De bedoeling is om festivalgangers in aanloop naar en tijdens de festivals te laten betalen via de Belgische betaalapp. Op die manier willen de festivals samen meer dan 250.000 bomen planten.