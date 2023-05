ANALYSE. “De verkiezingen komen eraan, dus helt Open Vld weer meer naar rechts”

Voortaan kunnen reizigers in app van De Lijn hun bus in realtime volgen op de kaart

De bussen van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn kunnen vanaf vandaag op een kaart in de app in realtime gevolgd worden. Tot hiertoe werd al in realtime informatie gegeven over reistijden en eventuele vertragingen van de bus, nu kunnen passagiers de bus zelf ook volgen op een kaart.