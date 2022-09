ANALYSE. “De rode voorstellen moeten doen vergeten dat het federaal pakket niet overtuigend overkomt”

Knokke-Heist Maak kennis met het ‘nieuwe’ Knok­ke-Heist: “Een sterk merk verdient een sterk logo”

Een historische dag in Knokke-Heist: de kustgemeente pakt namelijk uit met een vernieuwd ‘merkverhaal’. De opvallendste nieuwigheid is het logo, dat na ruim 40 jaar het vorige vervangt. “Een knipoog naar het vorige logo mocht niet ontbreken”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Maar als moderne badplaats die kwaliteit hoog in het vaandel draagt, willen we dit ook uitstralen."

16:37