ANALYSE. Dat Vivaldi nog moet doorgaan tot 2029 lijkt stilaan een nachtmerrie

“Het gaat van kwaad naar erger met Vivaldi”, zegt professor politicologie Carl De Vos. “De regering lijkt uitgeleefd. Zelfs bij de coalitiepartners was het geloof in deze regering al sinds het begin bescheiden, nu resultaten uitblijven of tegenvallen, zakt het helemaal weg. Ze nemen zelfs openlijk afstand van de regering: ‘Het is niet míjn schuld.’ Om zo ook te profiteren van de kritiek op De Croo I. Vivaldi is daardoor meer reageren dan regeren, reageren op elkaar.”