ANALYSE. “Dat boegbeelden het zinkende schip lijken te verlaten, voedt alleen maar het beeld dat de Groenen er zelf niet meer in geloven”

Kristof Calvo (Groen) past voor nog een termijn als parlements­lid

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) past voor nog een termijn als parlementslid. “Na drie boeiende periodes als Kamerlid, is het tijd voor nieuwe wegen en een andere rol. Iemand zoals ik, die veel wil veranderen en vernieuwen, moet ook zelf durven vernieuwen en veranderen”, meldt hij. Calvo kiest om voluit te gaan voor lokale politiek, voor Mechelen. Hij is het zesde groene parlementslid na Björn Rzoska, Barbara Creemers, Elisabeth Meuleman, Juan Benjumea en An Moerenhout dat in 2024 nationaal niet zal opkomen.