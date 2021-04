ANALYSE. Als de overheid deze vijf gaten in de verdedigingsmuren dichtmaakt, dan is schrik voor versoepelingen niet nodig

1. Verhoog de bereidheid om te testen

Als coronacommissaris Pedro Facon zegt dat de positiviteitsratio in ons land dringend omlaag moet om te kunnen spreken over versoepelingen, dan hebben we een gouden tip voor hem: zorg ervoor dat veel meer Belgen zich (laten) testen. Die positiviteitsratio is immers vooral een indicator voor het feit dat je als land voldoende test. Dat die bij ons de voorbije weken alleen maar steeg, is een teken dat we op dat vlak falen.