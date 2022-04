ANALYSE. Alleen maar beleefde jongemannen in de rechtbank. Maar er was een andere, donkere kant

RECONSTRUC­TIE. Nieuwe beelden tonen hoe de Reuzegom­doop van Sanda eraan toeging: “Die beweegt niet meer”

Sanda Dia (20) was op de tweede dag van zijn doop al niet meer in staat om proeven te ondergaan. Toch werd hij nog onderworpen aan onmenselijke opdrachten. Er werd pas ingegrepen toen het al te laat was. Dat blijkt uit bewakingsbeelden en WhatsAppfilmpjes die de onderzoeksredactie van VTM NIEUWS en ‘Het Laatste Nieuws’ in handen kreeg. De filmpjes werden door de Reuzegomleden zelf gefilmd, en ze probeerden die nog voor de dood van Sanda te wissen. De advocaten van de nabestaanden van Sanda Dia werden woensdag op de hoogte gebracht van deze publicatie en verzetten zich niet tegen de verspreiding ervan. Een reconstructie van de fatale laatste uren: “We hebben een doop gehad en we hadden een dril en een van onze mensen die gedoopt werden, is flauwgevallen.”

6:31