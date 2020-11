ANALYSE. Alinda Van der Cruysen veroordeeld tot 15 jaar cel. Maar kan je na 29 jaar nog juist oordelen in een moorddossier?

ASSISEN. 29 jaar na moord 15 jaar cel gekregen: “Kans van 1 op 1 miljard dat ze er niet bij was”

10:31 Alinda Van der Cruysen is veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor de dubbele moord op haar grootoom Jules Bogaerts en haar groottante Jeanne Jacobs, nu 29 jaar geleden. Het beantwoorden van de vraag of ze schuldig was of niet, vroeg een hele dag beraad. Het was een dubbeltje op zijn kant. Slechts één stem scheelde het of Van der Cruysen was vrij. Binnen de jury was er de kleinst mogelijke meerderheid, 7 tegen 5, zodat het hof de beslissende stem kreeg. De beroepsmagistraten sloten zich aan bij die meerderheid.