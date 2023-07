An Nelissen blikt terug op campagne met Martine Tanghe: “Het was borst tegen borst, voor de goede zaak. Zo verdrietig dat 1 van ons 3 er niet meer is”

“Laat naar je borsten kijken.” Met krachtige soberheid verlegden drie vrouwen in 2007 een steen in de rivier. Want: als er vandaag taboeloos over kanker wordt gepraat, is dat mee aan zulke campagnes te danken. “Half bloot poseren was zeker voor Martine niet evident”, getuigt cabaretière An Nelissen (68). “Nu is één van ons drie er niet meer. Martine was nochtans de jongste, maar zo onrechtvaardig is kanker.”