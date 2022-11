Amper wind en weinig zon maken elektriciteit duurder: prijzen dubbel zo hoog

Terwijl het vrij koud is, waait het al dagen amper en is de zon zo goed als niet te zien. Onze elektriciteit wordt volop geleverd door kerncentrales, en ook de gascentrales draaien volop. Die situatie zal nog enkele dagen aanhouden. Tot dit weekend is er geen wind in het vooruitzicht, en evenmin veel zon.

Dat maakt dat elektriciteit duurder wordt. De ‘dunkelflaute’ heeft een groot effect op de prijzen op de groothandelsmarkt, met prijzen voor levering van stroom de volgende dag die dubbel zo hoog liggen als de voorbije weken. "Terwijl de prijzen de vorige weken rond de 200 euro voor een megawattuur schommelden, mag je dat de laatste dagen verdubbelen. Met avondpieken tot boven 500 euro per megawattuur", vertelt Matthias Detremmerie, medeoprichter en trader voor energieleverancier Elindus.

Toch valt het al bij al nog mee, merkt de trader op. De prijzen liggen zelfs in de ‘dunkelflaute’ lager dan in augustus, toen we prijzen van 600 à 700 euro kenden voor een megawattuur stroom. Dat komt omdat de prijs van aardgas vandaag niet zo hoog ligt als toen. Goedgevulde gasreserves, aanvoer van lng en zacht weer in oktober en november maken dat de prijs van aardgas vandaag rond de 130 euro per megawattuur schommelt. Voor alle duidelijkheid: dat is nog altijd heel veel duurder dan voor de start van de energiecrisis.

Oktober en november duurste maanden

Traditioneel zijn de prijzen voor elektriciteit het hoogst in oktober en november, maanden die vaak windstil zijn. Normaal krijgen we meer wind vanaf januari. En in december is het de kerstvakantie die de prijzen wat drukt. "In alle stilte zijn we in feite door het meeste van de moeilijke maanden gefietst. In deze tijden en markten is voorspellen moeilijk, maar we hebben een groot stuk van de moeilijkste periode op de stroommarkt doorgemaakt", aldus Detremmerie.

Desondanks blijven elektriciteit en aardgas historisch duur in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Besparen blijft dus de boodschap. "We mogen niet zomaar de opgebouwde inspanningen overboord gooien", aldus de kenner van de stroommarkt.