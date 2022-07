Amper vier op de tien logopedisten treden toe tot nieuwe conventie: “Bal ligt opnieuw in kamp van politiek”

Vrijdag al was duidelijk dat de logopedisten zich massaal afzetten tegen de nieuwe conventie, waarin niet werd tegemoetgekomen aan hun vraag om het standaardtarief op te trekken tot 33,40 euro per consultatie van minimum 30 minuten. Nu werd duidelijk dat amper 40,49 procent de nieuwe conventie heeft onderschreven. Dat betekent dat 59,51 procent niet-geconventioneerd is en dus zelf de tarieven kan bepalen.

Indien minder dan zestig procent met een conventie instemt, wordt die verworpen. Dat is nu dus voor het eerst het geval. Wat er nu dient te gebeuren, is nog onduidelijk. "Dan ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek", stelde Stefaan Lefevere, afgevaardigd beheerder van de VVL, eerder. "Ze kunnen dan opnieuw onderhandelen over een nieuwe conventie of de regering kan een maximumtarief vastleggen." Dat maximumtarief geldt dan wel enkel voor de geconventioneerde logopedisten, degenen die zich niet conventioneerden, kunnen dan nog steeds hun tarieven vrij bepalen.