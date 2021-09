Amper twee fitnesscentra gecontroleerd op CO2-meter

In bijna 2.500 horecazaken was er een controle van de verplichte CO2-meter. Bij fitnesscentra staat de teller op twee. Het toezicht gebeurt door twee overheidsdiensten. De ene controleert systematisch, de andere enkel na een klacht. Dat schrijft De Standaard vandaag.

In alle horecazaken en fitnesscentra is een CO2-meter verplicht. Die moet goed zichtbaar zijn, en mag niet naast een deur of raam hangen. Geeft de meter een CO2-waarde van 900 ppm aan, dan moet een actieplan opgesteld worden. Boven 1.200 ppm moet de zaak ontruimd en gesloten worden.

Tussen 9 juni en 21 september werden al meer dan 2.490 horecazaken gecontroleerd. In ruim 889 bleek de CO2-meter niet in orde. Het gros van hen had er geen, bij de andere konden de waarden niet correct afgelezen worden. Geen enkele zaak moest al de deuren sluiten. In diezelfde periode werden er amper twee fitnesscentra gecontroleerd op de aanwezigheid van een CO2-meter. Eén van die twee bleek niet in orde.

Het verschil in aantal controles is te verklaren door de verschillende inspectiediensten. Horecazaken worden gecontroleerd door de FOD Volksgezondheid, de controle op de fitnesszaken gebeurt door de FOD Economie. Maar daar staat de controle op CO2-meters niet bovenaan de agenda. "Er worden momenteel geen systematische controles verricht bij fitnesscentra", zegt Lien Meurisse, woordvoerster bij de FOD Economie. "De onderzoeken die we verrichten, zijn steeds op basis van een melding."

Volgens bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) is de werkwijze afgesproken met de andere federale inspectiediensten.