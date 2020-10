Amper naar de aula en niet meer pendelen tussen kot en thuis: “Het is niet meer leuk om student te zijn”

Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “3 tot 4 procent Belgen vermoede­lijk besmet jongste twee weken”

7:49 De coronacijfers in ons land blijven dramatisch stijgen. De incidentie – het aantal gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen – is voor de allereerste keer boven de 1.000 gegaan. Dat betekent dat 1 procent van de Belgen de afgelopen twee weken te horen kreeg dat hij of zij besmet is met het coronavirus. “We vinden niet alle gevallen, reken dus dat het eigenlijk om 3 tot 4 procent gaat”, aldus biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven en de UHasselt.