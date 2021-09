Amper kinderen in ziekenhuis door corona

KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor intense buien en onweer: waar en wanneer wordt onweer verwacht? Onze weerman blikt vooruit

10 september Het KMI waarschuwt vanaf de middag in heel België met ‘code geel’ voor onweer. “We verwachten intense en onweerachtige buien met lokaal veel neerslag op korte tijd en ook kans op hagel”, klinkt het. Er kan tot 15 millimeter regen op een uur tijd vallen, en het onweer kan gepaard gaan met windstoten van 60 km/u of lokaal nog iets meer. VTM-weerman Frank Duboccage legt uit wat we kunnen verwachten bij code geel.