Amper jeugdkampen stilgelegd door corona

Farih (CD&V): “Verslaven­de medicatie voortaan per eenheid voorschrij­ven”

11 september CD&V-Kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in om antibiotica, benzodiazepines en opioïden voortaan per eenheid voor te schrijven, in plaats van per verpakking. Dat moet de overconsumptie van dergelijke medicijnen aanpakken.