Amper één tattoozaak op vijf is reglementair in orde

Van Hoof heeft cijfers opgevraagd voor de periode 2019-2021. Daaruit blijkt dat in 2019 39 van de 48 gecontroleerde tattoozaken niet in orde was. In 2020 ging het om 60 van de 74 gecontroleerde shops. In 2021 werden er door de coronacrisis maar 6 zaken gecontroleerd, maar ook daarvan bleken er 4 niet in orde.

“Dat zoveel inbreuken worden vastgesteld is verontrustend. En dit is wellicht slechts het topje van de ijsberg”, zegt Van Hoof. Dat er zoveel overtredingen zijn vastgesteld, is volgens de CD&V-politica ook niet zonder risico. “Het onzorgvuldig plaatsen van tatoeages kan ernstige gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot allergische reacties, infecties of andere ernstige medische complicaties.”

Niet geregistreerd

De meest voorkomende inbreuk is de niet-registratie van de tatoeëerder bij de FOD Volksgezondheid (23 procent van de inbreuken). In totaal zijn volgens de minister 1.995 tatoeëerders geregistreerd. Afgaande op het aantal inbreuken, schat de minister in dat er in België zowat 450 niet-geregistreerde tatoeëerders actief zijn.

Wie niet geregistreerd is, mag in principe het beroep niet uitoefenen. “Een tatoeëerder kan zich pas registreren als hij slaagt voor een examen na een opleiding van twintig uur over steriliteit, hygiëneregels, eerste hulp en risico’s op infecties en bloedingen”, merkt Van Hoof op.

Meer controles

Bij 1 op de 10 overtredingen (11 procent) is er sprake van een inbreuk op de steriliteits- en hygiëneregels. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het overschrijden van de maximale gebruiksdatum van steriele naalden en inkten. Bij 1 op de 5 inbreuken (19 procent) ontbreekt er zichtbare informatie over gezondheidsrisico’s in de werkruimtes.

CD&V-Kamerlid Van Hoof dringt aan op meer controles. “De laatste jaren zien we een duidelijke tendens naar minder controles: van 119 controles in 2015 tot 74 controles in 2019 en 48 controles in 2020. Die dalende trend moet doorbroken worden. Het klopt dat de tattooshops lang gesloten waren tussen november 2020 en maart 2021. Nu het ergste van de coronapandemie achter de rug is, moeten er opnieuw meer inspecteurs op pad”, aldus Van Hoof.

