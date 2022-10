Amper een gemeente die nog asielzoekers wil opvangen : “Er is geen draagvlak meer voor het huidige asielbeleid”

“Ik ben blij dat iedereen buiten is”, zei ze nog. En toen was er die knal: ouders zwaargewon­de Friedl (27) kwaad dat er niet naar hun dochter geluisterd werd voor gasontplof­fing Oostende

Eén van de zwaargewonde slachtoffers van de gasexplosie in Oostende was er als begeleidster in een restaurant aan het werk. Zij had net iedereen naar buiten gebracht. “Ze is altijd zorgzaam en plichtbewust. Daar betaalt ze nu een heel zware prijs voor.” De ouders van Friedl (27) zijn kapot van het drama, maar ze zijn ook kwaad: “Hadden ze naar Friedl geluisterd, dan was het restaurant dicht geweest.”

