Amper coronabesmettingen vastgesteld tijdens jeugdactiviteiten zomervakantie

Daarnaast had het jeugdwerk ook af te rekenen met het noodweer in de Ardennen en delen van Limburg waardoor kampen vroegtijdig moesten worden afgebroken of een alternatieve locatie moest worden gevonden. "We zijn enorm fier op alweer een geslaagde jeugdwerkzomer," aldus Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade. "Het was een zwaar en uitdagend jaar, maar voor de zoveelste keer heeft het jeugdwerk zich flexibel, creatief en verantwoordelijk ingezet om een sterk aanbod aan activiteiten en kampen veilig te organiseren.”

“Moeilijke maar geslaagde jeugdwerkzomer”

Ook minister Dalle spreekt van een moeilijke, maar geslaagde jeugdwerkzomer. "We kunnen moeilijk spreken van een zorgeloze jeugdwerkzomer: veel jongeren en vrijwilligers zijn echt tot het uiterste moeten gaan om het kamp of de activiteit te doen slagen. Meestal is dat gelukt, maar soms was het door de omstandigheden toch te moeilijk en ik begrijp dat dat voor kinderen en jongeren op dat moment een teleurstelling is. Toch ben ik enorm fier op de wendbaarheid van deze generatie: ondanks alles zijn ze er in geslaagd om zovele kinderen een mooi kamp of activiteit te bezorgen. Voor velen was dit één van de hoogtepunten van het jaar. We kunnen alleen maar fier en dankbaar zijn voor zoveel engagement.”