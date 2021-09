Amper 1 op 3 Waalse leerlingen kiest voor Nederlands in eerste middelbaar: "Cijfer was nog nooit zo laag”

ONZE OPINIE. Jambon lijkt te beseffen dat het nu of nooit is

5:00 Ik zat er stiekem op te wachten, gisterennamiddag. In zowat elke Septemberverklaring van de laatste jaren duikt hij op: de turbo. Volgens voormalig minister-president Geert Bourgeois moest er in 2016 een turbo gezet worden op de groei. Deze keer kondigde Jan Jambon een (weliswaar al eerder besliste) turbo-investering aan voor de zorg. Maar wat we gisteren zagen was vooral dat iemand de turbo op Jambon zélf had gezet. Het was alsof hij besefte dat het nu écht moet gaan gebeuren.