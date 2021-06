Amper 1,66 procent Vlamingen weigert expliciet coronavaccin, 85 procent volwassenen eerste prik tegen 11 juli

Van de al meer dan 4,2 miljoen uitgenodigde inwoners in Vlaanderen hebben er slechts een kleine 70.000 expliciet aangegeven dat ze geen prik willen krijgen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) tonen zich bijzonder tevreden over dat lage aantal. Ook het aantal mensen dat de uitnodiging gewoon laat passeren zonder aan te geven dat ze er geen willen, blijft beperkt tot vorige week 8 procent. Het aantal AstraZeneca-weigeraars ligt wel merkelijk hoger. Tegen 11 juli moet het haalbaar zijn om 85 procent van de volwassen Vlamingen gevaccineerd te hebben, zei Beke nog op de wekelijkse persbriefing.

In de week van 7 juni liet 14 procent van alle mensen die uitgenodigd waren voor een eerste dosis met AstraZeneca, hun vaccinatiemoment schieten zonder het vaccinatiecentrum te verwittigen. Over alle vaccins heen was dat maar 8 procent. Dat totale aantal stijgt al een aantal weken, nadat het tussen maart en april op slechts 3 tot 4 procent lag.

Volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, spelen de zomer- en vakantieplannen daar mogelijk een rol. Het hogere percentage AstraZeneca-weigeraars is mogelijk dan weer te verklaren doordat sommigen hopen op een ander vaccin op het einde van de zomer, wanneer er een herhalingsronde wordt ingepland.

Het aandeel mensen dat zijn tweede prik liet passeren, schommelde de voorbije weken tussen slechts 0,7 procent en 2,9 procent. Ook die mensen zullen in de loop van de zomer een nieuwe uitnodiging krijgen om hun vaccinatie alsnog te vervolledigen.

Wie expliciet zijn vaccinatie weigerde en toch nog van gedachte is veranderd, zal zelf om een nieuwe uitnodiging moeten vragen. De 70.000 mensen zijn ongeveer evenredig verdeeld over de provincies, gaande van 1,46 procent weigeraars in Antwerpen en 1,89 procent in West-Vlaanderen. Ook binnen de leeftijdsgroepen zijn de verschillen klein. De 65- tot 84-jarigen weigerden het minst (1,19 procent), de 45- tot 64-jarigen het meest (1,87 procent).

Mogelijk opnieuw vertraging in AstraZeneca-levering

Beke en het Agentschap hadden minder goed nieuws over een langverwachte grote levering van AstraZeneca-vaccins, voorzien voor volgende week. Die levering van honderdduizenden stuks moet het mogelijk maken om de termijn van 12 weken ook voor een groep risicopatiënten en ouderen in te korten naar 8 weken. Wie nu pas in augustus staat ingepland voor een tweede prik, een groep van meer dan 200.000 mensen, zou die dan al in juli kunnen krijgen.

“De AstraZeneca-levering van deze week is opnieuw vertraagd, en mogelijk ook die van volgende week”, aldus Moonens. “Ook wij kijken daar reikhalzend naar uit om het inkorten van het interval mogelijk te maken. We willen dat heel graag realiseren voor de mensen die nu pas in augustus ingepland staan voor de tweede prik, maar we kunnen dat engagement pas aangaan als de vaccins er ook zijn.”

“85 procent volwassenen gevaccineerd tegen 11 juli”

De komende weken gaan de vaccinaties wel gewoon door, en opnieuw aan een recordtempo. Er zullen net geen 700.000 Vlamingen een coronaprik in de arm krijgen. Daarmee wordt voor de vierde opeenvolgende week de kaap van 600.000 vaccins gerond en gaat de vaccinatiecampagne verder aan een hoog tempo. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zal op 11 juli ongeveer 85 procent van de volwassen Vlamingen, ongeveer 70 procent van de totale bevolking, een eerste prik gekregen hebben. Op dit moment is bijna 68,5 procent van de volwassenen minstens deels gevaccineerd, dat is 55,2 procent van alle Vlamingen.

“We blijven op koers”, aldus Beke. “Maandag zullen we een nieuwe mijlpaal bereiken met meer dan 70 procent van de volwassenen die al een eerste prik hebben gekregen. Bij de 45- tot 55-jarigen zitten we ook al aan de 87 procent en dat zal nog verder stijgen. De ziekenhuizen zijn in rustiger vaarwater terechtgekomen dankzij de vaccinatiecampagne, en dat is uiteraard een zeer goede zaak.”

Grosso modo zijn nu alle Vlamingen ouder dan 30 uitgenodigd voor hun vaccinatie, en worden momenteel vooral de 25- tot 29-jarigen uitgenodigd.

Nieuwe recordweek

Precies 698.927 vaccindoses verdwijnen volgende week verspreid over 95 vaccinatiecentra in een arm, een nieuw record na de 677.000 van deze week. Gisteren was nog sprake van 659.000 doses, maar dat aantal is verhoogd met de Johnson & Johnson-levering die gisteren toekwam en al meteen verdeeld wordt.

Meer dan een half miljoen Vlamingen (533.461) krijgen volgende week een eerste vaccindosis ingespoten. Voor 165.466 personen gaat het om een tweede dosis.

Meer dan ooit staat Pfizer/BioNTech met 546.000 doses in voor het leeuwendeel van de prikken volgende week. Daarnaast staan ook nog 79.800 doses van Moderna en 49.920 van Johnson & Johnson op het programma. AstraZeneca sluit de rij met 22.967 doses.

Juli is ‘tweedeprik-maand’

De week nadien volgen nog eens bijna 300.000 eerste dosissen, en in de maand juli zullen er miljoenen mensen een tweede prik krijgen. Daardoor zal de laatste groep jongeren mogelijk wel iets langer dan voorzien op zijn eerste prik moeten wachten, al zal dat in realiteit vooral afhangen van de lokale situatie. Weigeren in een bepaalde gemeente of regio meer twintigers en dertigers, dan kunnen er uiteraard sneller meer 18- en 19-jarigen uitgenodigd worden. Maar een algemene voorspelling maken van de 'staart' van de vaccinatiecampagne, kan het Agentschap Zorg en Gezondheid nog niet.

De reservelijst Qvax maakt wel een wezenlijk verschil, benadrukte minister Beke nogmaals. Op dit moment hebben al 80.000 mensen onder de 41 aangegeven dat ze een Johnson & Johnson-vaccin willen, waarvan bijna 45.000 18- tot 24-jarigen. 4.000 kandidaten voor het Johson & Johnson-vaccin zijn sinds dinsdag al uitgenodigd voor vaccinatie. De komende weken zullen vooral Vlamingen onder de 25 via Qvax uitgenodigd worden, omdat de 25-plussers binnenkort sowieso voor een vaccin uitgenodigd worden.

Ook 12.000 16- en 17-jarigen hebben zich via Qvax al opgegeven voor een Pfizer-vaccin, het enige dat voorlopig is goedgekeurd voor minderjarigen.