Amerikaanse Liberty Global heeft 930 miljoen veil om Telenet van de beurs te halen: koers aandeel Telenet 40 procent hoger bij hervatting

De Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder Liberty Global lanceert een “vrijwillig en voorwaardelijk” bod op Telenet aan 22 euro per aandeel. Dat is 59 procent meer dan de laatste beurskoers. Liberty Global wil Telenet van de beurs halen. Liberty is van plan te bieden op ruim 42 miljoen aandelen, wat maakt dat het bedrijf bijna 930 miljoen euro veil heeft voor de Belgische operator.

KIJK. Waarom wil Amerikaanse Liberty Global Telenet van de beurs? En wat betekent dat voor de consument? Beursexpert legt uit:

De handel in het aandeel van Telenet werd donderdag geschorst na een koersopstoot van 10 procent en hoge handelvolumes. De beurstoezichthouder FSMA onderzoekt de zaak. De handel in het aandeel werd vandaag om 15.30 uur hervat. De koers van het aandeel van telecombedrijf Telenet gaat deze namiddag 40 procent hoger, tot 21,24 euro, nadat de handel in het aandeel hernomen werd.

Nu blijkt dat Liberty Global, dat 59,18 procent van de aandelen van Telenet bezit, een bod lanceert op de aandelen die het nog niet in handen heeft. Het gaat om een bod in cash van 22 euro, een bonus van 59 procent op de slotkoers van woensdag 15 maart. Liberty is van plan te bieden op ruim 42 miljoen aandelen, wat maakt dat het bedrijf bijna 930 miljoen euro veil heeft voor de Belgische operator.

“We menen dat een bod van 22 euro per aandeel een mooie opportuniteit biedt voor Telenet-aandeelhouders om hun investering te gelde te maken met een aantrekkelijke bonus”, zegt Liberty Global-CEO Mike Fries. “We zijn trots over hoe Telenet in de jongste jaren is geëvolueerd, en we zetten ons helemaal in voor België en alle stakeholders van het bedrijf.”

Aandeel Telenet

Het aandeel van Telenet is fors in waarde gezakt het voorbije jaar. Een jaar geleden schommelde de koers nog rond 30 euro. Nu is het gedaald naar 15 euro. Voor Liberty is het dus een goed moment om een bod op Telenet te doen.

De Europese telecomsector heeft het moeilijk om te groeien. Het is voor klanten heel makkelijk geworden om te wisselen tussen abonnementen. Dat is niet interessant voor beleggers. Bovendien staat Telenet voor dure investeringen in het glasvezelnetwerk. Een samenwerking om glasvezel uit te rollen met netbeheerder Fluvius wacht nog op groen licht van de autoriteiten. Telenet heeft dividend, het deel van de winst die ze uitkeren aan de aandeelhouders, fors verkleind.

Er hangt dan ook onzekerheid rond Telenet. Het bedrijf slaagde er niet in om de Waalse operator VOO in te lijven. Er start binnenkort een vierde mobiele operator in België.

Eerder bod

Het is niet de eerste keer dat Liberty een bod doet op Telenet. In 2012 heeft Liberty al een bod gedaan van 35 euro per aandeel. Door het verzet van enkele leden van de raad van bestuur van Telenet is die poging toen mislukt. Enkele grote aandeelhouders en de onafhankelijke bestuurders vonden het bod toen te laag, waarna ook veel kleine beleggers niet intekenden. Uiteindelijk slaagde Liberty er maar in zijn belang met 8 procent op te trekken. De aandeelhouders zullen nu oordelen of ze het een eerlijk bod vinden. Als het bod slaagt, verdwijnt Telenet van de beurs.

Gevolgen voor consument?

De consument moet niet vrezen dat er iets zal veranderen. Dat vertelt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC, bij HLN LIVE. “Telenet zit in een zware concurrentiestrijd verwikkeld. Dit gaat puur over wie 100 procent de controle heeft. Vandaag heeft Liberty Global al de meerderheid van de stemmen in handen. Ze kunnen eigenlijk al doen wat ze willen”, luidt het.

Volgens Simonts zijn er verschillende toekomstscenario’s mogelijk voor Telenet. “Je kan niet zomaar bedrijven gaan fusioneren als je beursgenoteerd bent”, luidt het. “Telenet zou kunnen fusioneren met Ziggo, een Nederlands telecombedrijf dat ook in handen is van Liberty Global. Ze zouden zo tot een Benelux-groep kunnen komen om optimaal te werken. Als je beursgenoteerd bent, moet je ook rapporteren. Het zou aangenamer zijn om Telenet in eigen portefeuille te houden.”

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) vindt “de telecomsector bij uitstek een sector die in beweging is”. “Investeringen zorgen ervoor dat een operator relevant blijft in de toekomst, denk maar aan bijvoorbeeld het supersnelle internet via 5G en glasvezel maar ook in de dienstverlening”, zegt De Sutter. “Ik ben dan ook blij te horen dat de consument niet de verliezer zal zijn van deze overname.”