Amerikaanse farmawaakhond geeft “go” voor lancering anticonceptiepil Estelle van Luiks bedrijf

Kaap van 2 miljoen gevacci­neer­de Belgen gerond, 90 procent Vlaamse 85-plus­sers kreeg eerste prik

13:57 Ons land heeft de symbolische kaap van 2 miljoen gevaccineerde inwoners gerond, blijkt uit de nieuwste update van Sciensano. 659.000 onder hen zijn volledig gevaccineerd. In Vlaanderen is dan weer de drempel van 90 procent gevaccineerden in de oudste leeftijdsgroep van de 85-plussers gerond.