Amerikaanse F-16's komen toch nog naar Charleroi voor onderhoud

Sabca in Charleroi staat sinds 2001 in voor het onderhoud van de Europese vloot F-16's van de United States Air Force (USAF). In maart 2021 had het bedrijf aangekondigd dat dat contract vernieuwd was. Maar een concurrent was in beroep gegaan en had het contract nadien toegewezen gekregen. Waarop ook Sabca in beroep ging.

Uiteindelijk is er een oplossing uit de bus gekomen, zo zei Stéphane Burton, de CEO van Orizio - dat is de nieuwe naam van de holding Blueberry - , tijdens een persconferentie. Zowel Sabca als de concurrent - een consortium met een Amerikaanse partner, dat de vliegtuigen onderhoudt in Polen - kreeg een deel van het contract toegewezen.

Niet tot ontevredenheid van Sabca trouwens, want het nieuwe contract is uitgebreider dan het eerste, zo zei Burton. Hij sprak van 350 miljoen euro op tien jaar, waar er initieel sprake was van 250 miljoen euro. Zo zullen er onder meer ook vanuit de Verenigde Staten F-16's naar Charleroi worden gebracht om onder handen genomen te worden. Het gaat dan om grootschalig onderhoud, dat meerdere weken duurt, om de straaljagers "klaar te maken voor hun laatste levenscyclus", aldus Burton.

Sabena Engineering

De activiteiten in Charleroi zullen trouwens niet langer als Sabca MRO (wat staat voor maintenance, repair & overhaul) door het leven gaan. Ze worden ondergebracht bij Sabena Engineering, de nieuwe naam van Sabena Aerospace. In deze poot van Orizio worden alle onderhoudsactiviteiten ondergebracht. Daar zitten ook onderhoudsactiviteiten van het Duitse Lufthansa Technik in waarvan de overname net is afgerond: het Belgische onderhoudsfiliaal Lufthansa Technik Brussels en LTMI, de lijnonderhoudsactiviteiten voor klanten buiten Duitsland van Lufthansa Technik.

"We wilden de nieuwe werknemers niet het gevoel geven dat ze werden overgenomen door Sabena Aerospace, maar eerder dat ze allemaal samen beginnen aan een nieuw avontuur als Sabena Engineering", gaf Burton mee als een van de redenen van de naamsverandering.

Tweede poot van Orizio

Sabca vormt de tweede poot van Orizio en omvat het ontwerp en de productie van onderdelen voor de lucht- en de ruimtevaart. Sabca heeft in België vestigingen in Brussel en Lummen.

De hele groep Orizio (de naam verwijst naar "horizon") telt meer dan 1.500 medewerkers, draait een omzet van zowat 250 miljoen euro en is actief in vijftien landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De groep werkt onder meer aan een uitbreiding van de activiteiten richting gespecialiseerde drones - zo loopt er een proef met DEME om windmolens op zee te inspecteren - en recyclage van vliegtuigen. Ze won samen met Comet de aanbesteding voor het ontmantelen van vliegtuigen en de recyclage van luchtvaartmaterialen in het Waals gewest.