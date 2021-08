Amerikaans leger behoudt vijf sites in Duitsland en één in België

De vijf betrokken locaties in Duitsland zijn de Barton-kazerne in Ansbach, de Pulaski- en Coleman-kazerne in respectievelijk Kaiserslautern en Mannheim, de Husterhoeh Kaserne in Pirmasens, het depot Weilimdorf in Stuttgart en het Amelia Earhart Center in Wiesbaden, meldt het Amerikaanse leger in een persbericht. De Husterhoeh Kaserne in Pirmasens wordt wel overgedragen aan de Amerikaanse luchtmacht in Europa en Afrika.



In België behoudt het Amerikaanse leger de Daumerie-kazerne in Chièvres waar, op een boogscheut van de luchtmachtbasis beheerd door de US Air Force in Europe (USAFE), de diensten van het US Army Garrison Benelux zijn gehuisvest.