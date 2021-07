American Stafford bijt 8-jarig meisje dood: “Laat een hond nooit met een kind alleen”

Zondagavond in Strépy-Bracquegnies bij La Louvière. De stad viert op dat moment feest: vele Belgen met Italiaanse roots volgen er de EK-finale tussen Italië en Engeland. Het duel leeft in de regio en daarom kijken vele inwoners buitenshuis. Ook al zitten de sfeer en spanning er tijdens de match goed in, zeker wanneer de wedstrijd wordt beslist met verlengingen en strafschoppen, toch blijft niet iedereen hangen. Wanneer de moeder van een achtjarig meisje om 23 uur thuiskomt in hun woning in het centrum van Strépy-Bracquegnies, doet ze een vreselijke ontdekking: haar dochter ligt dood op de grond met meerdere hondenbeten. Naast haar staat een agressieve Amerikaanse Stafford te blaffen. Nog twee andere honden waren in het huis aanwezig, maar zij zouden niet bij de aanval betrokken zijn geweest.