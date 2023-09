Amelie (15) vertelt hoe JEZ! het verschil maakte nadat haar papa uit het leven stapte: "Er zijn mensen die zeggen dat het egoïstisch is wat papa heeft gedaan, maar dat klopt niet”

Zijn schoen is na 35 jaar weer helemaal hip, maar wat weten we over de Belgische ontwerper Martin Margiela?

Ze bestaan al 35 jaar en toch zijn ze vandaag, dankzij een viraal filmpje op TikTop, hipper dan ooit: de ‘Tabi’ van Maison Margiela. Over de schoen met de gespleten neus valt veel te zeggen. Maar over de 66-jarige Belg die ze bedacht, is bitter weinig bekend: Martin Margiela is ‘the invisible man’ van de modewereld. Wat weten we wél?