Ambtenaren van Dienst Vreemdelingenzaken repatriëren straks ook mensen zonder papieren: “En wat als het misloopt?”

Maartse buien zorgen voor sterke stijging van waterpei­len, Demir: “Goed nieuws, maar we moeten ons niet rijk rekenen”

De waterpeilen zijn de voorbije maanden sterk gestegen. Begin april zijn de grondwaterstanden in ongeveer de helft van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog, en dat komt door de ontzettend natte maand maart. Dat is goed nieuws, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Maar als we ze blijvend willen verbeteren, moeten we ook inzetten op de infiltratie van regenwater”, klinkt het. Dat is belangrijk om de droge maanden die er zitten aan te komen, te overbruggen.