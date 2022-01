Ambtenaren mogen binnenkort na de werkuren niet meer worden opgebeld door hun baas: “Een symbolische maatregel”

Edegem Momblogger Céline (30) wanhopig op zoek naar geel knuffelko­nijn van zoontje Scott: “Zijn grootste troost tijdens de chemokuur”

Eind augustus voelden Céline Verschueren en Jo Somers uit Edegem de grond even onder hun voeten wegzakken. Bij hun jongste zoontje Scott werd een hersentumor vastgesteld die niet te opereren valt. De dappere peuter ondergaat een chemokuur, op voorwaarde dat zijn geel -maar heel versleten- knuffelkonijn niet van zijn zijde wijkt. In een virale Facebookpost roept de momblogger Vlaanderen op om een exact kopie van de knuffel te vinden: “Het laatste wat we willen is compassie, maar we vragen iedereen om eens diep in de knuffelmand te graven.”

