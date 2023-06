Ambtenaren mogen binnenkort GAS-boetes geven aan autobestuurders die inhalen in fietszone

Op steeds meer plaatsen doken de laatste jaren fietsstraten op. Sinds 1 april spreken we eigenlijk niet meer over fietsstraten, maar over fietszones. Het principe bleef echter hetzelfde. Het zijn zones waar fietsers op de eerste plaats komen. De maximale snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur. Auto’s en motors mogen er fietsers niet inhalen, ook niet als de weg daarvoor breed genoeg is.