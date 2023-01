Ambtenaren krijgen slaaptraining: “Wie slecht slaapt, is vaker ziek”

INTERVIEW. Bart De Wever over ‘Het verhaal van Vlaanderen’, de subsidies en de discussie over de Guldenspo­ren­slag: “Waar zàgen ze toch over?”

Hij is fan van ‘Het verhaal van Vlaanderen’, zegt Bart De Wever. Dat mag ook wel, want zijn N-VA was gul met subsidies. “Als je het uitrekent per kijker per aflevering, heb je dus voor een paar centen aan volkspedagogie gedaan.” Maar de suggestie dat het programma vooral de Vlaamse identiteit moet dienen, zit hem hoog. “Tom Waes zei voor de reeks op tv kwam dat ‘de flaminganten gingen verschieten.’ O jee, dacht ik toen al.”

24 januari