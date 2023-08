Ambtenaar licht overheid op voor monsterbedrag, maar krijgt job gewoon terug

Ontroerend mooi: Vlaamse Ann overhan­digt roos met verlovings­ring in aan rechtmati­ge eigenaars in Spanje

De Vlaamse Ann Van Campfort vond tijdens een boottochtje met haar familie in het Spaanse Javea een plastieken roos in het water terug. Een uniek verhaal, want aan de roos hing een papiertje met daarop ‘Wil je met me trouwen?’ in het Spaans geschreven. In de bloem zat ook een verlovingsring. Van Campfort contacteerde onze redactie in de hoop de eigenaars van de ring te vinden. Eind goed, al goed. De roos en verlovingsring werden vandaag overhandigd aan de eigenaars.