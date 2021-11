Ambachtslieden zetten vandaag deuren open op Dag van de Ambachten en tiende Kunstendag voor Kinderen pakt uit met 300 activiteiten

De Dag van de Ambachten is na een coronapauze vorig jaar terug. Vandaag zetten verscheidene Belgische ambachtslieden de deuren van hun atelier open voor de vijftiende editie. Dat meldt de FOD Economie, die de Dag van de Ambachten sinds 2006 organiseert. Vandaag vindt in heel Vlaanderen en Brussel ook de tiende editie van de ‘Kunstendag voor Kinderen’ plaats.

Vorig jaar vervelde het eendagsevenement tot een campagnemaand, nu kan het grote publiek opnieuw kennismaken met de knowhow en het talent van de vele Belgische ambachtslieden. Tijdens de editie van 2021 kunnen bezoekers deelnemen aan meer dan 50 verschillende activiteiten.

Alleen de meer dan 1.800 ambachtslieden met een wettelijke erkenning kunnen meedoen.

"Nadat de gezondheidscrisis ons maandenlang in haar greep hield, (...) zijn wij blij dat de Dag van de Ambachten dit jaar weer terug is", zegt de federale overheidsdienst in een persbericht. "Deze editie kan het grote publiek zich opnieuw onderdompelen in de wereld van de ambachtslieden via bezoeken, demonstraties, proeverijen en praktijkworkshops."

De Dag van de Ambachten wordt georganiseerd met de steun van federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's David Clarinval (MR).

Kunstendag voor Kinderen

Daarnaast biedt de tiende editie van ‘Kunstendag voor Kinderen’ vandaag over heel Vlaanderen en Brussel zowat 300 activiteiten aan waar kinderen tot 12 jaar kunnen proeven van theater, film, muziek, dans, architectuur, literatuur en beeldende kunst. Zowel lokale culturele instellingen als de grote cultuurhuizen doen eraan mee.

Twee jaar geleden lokte het evenement nog ruim 50.000 bezoekers - ouders, grootouders en kinderen samengeteld. Na de virtuele editie van 2020 is er vandaag opnieuw een volwaardige fysieke Kunstendag. Ketnet-wrapper Sander Gillis is de ambassadeur van deze editie. “Ik vind het tof hoe kinderen naar kunst kijken”, aldus Gillis. “Ze zien soms compleet andere dingen dan volwassenen en kunnen helemaal gefascineerd zijn door een schijnbaar onbenullig detail. Spijtig wel dat ‘kunst’ bij sommige kinderen nog een stijfdeftige bijklank heeft. Ik denk dat ik dat foute beeld wel wat kan bijsturen.”

Het doel van ‘Kunstendag voor Kinderen’ is om de participatie van kinderen aan de kunsten te bevorderen. Ervaring leert dat als jonge kinderen vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur, ze er later ook meer en vaker naar op zoek gaan en van kunnen genieten, klinkt het. “Ik geloof enorm in de invloed van kunst en cultuur op kinderen”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “Kinderen hebben die natuurlijke nieuwsgierigheid om nieuwe dingen uit te proberen. Hoe speelser en hoe gekker, hoe beter. Ze leren op een andere manier kijken en denken. En laat dat net zo belangrijk zijn in de wereld van vandaag die vol met ongeziene uitdagingen zit.”

Blikvangers van het programma zijn onder meer “Modeontwerper voor een dag” in het M HKA, “Tekenen met Carll Cneut” in de Gentse Sint-Pietersabdij en een workshop rond “De Kleine Prins” in Theater Antigone in Kortrijk.