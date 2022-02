Amazon opent eerste bezorgcentrum van België in Antwerpen, stadsbestuur in de wolken: “We halen een échte wereldspeler in huis”

Webwinkel Amazon opent voor het eerst een eigen bezorgcentrum voor pakjes in België. Het depot komt op het bedrijventerrein Blue Gate in Antwerpen en levert meer dan vijftig directe banen op. Het bezorgcentrum zou tegen eind dit jaar openen. Het Antwerpse stadsbestuur, dat de voorbije jaren fors in Blue Gate investeerde, is in de wolken met de komst van Amazon. “Onze stad toont zich eens te meer als economische motor”, jubelt burgemeester Bart De Wever.

Het bezorgcentrum, dat tegen eind dit jaar open zou gaan, komt op het bedrijventerrein Blue Gate in het zuiden van Antwerpen. Het gebied was ooit een sterk vervuilde petroleumsite, maar werd de voorbije jaren gesaneerd en omgevormd tot een innovatief bedrijventerrein. In het nieuwe bezorgcentrum van Amazon zullen pakjes vanuit de sorteercentra van Amazon in onder meer Frankrijk en Duitsland aankomen, vervolgens geordend worden per adres en nadien geleverd worden in het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen.

De eigenlijke levering zal Amazon niet op zich nemen. Daarvoor blijft het concern samenwerken met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners, zoals bpost en een aantal nieuwe bedrijven. “Sinds Amazon actief is in België heeft het een vertrouwensband opgebouwd met verschillende bezorgers in het land en het zal ook in de toekomst nauw met deze partners blijven samenwerken”, verzekert Robert Viegers, directeur van de logistieke activiteiten van Amazon in Europa.

Volledig scherm Een simulatiebeeld van het bezorgcentrum van Amazon op Blue Gate Antwerp © Amazon

Meer dan vijftig jobs

Hoeveel Amazon investeert in de Antwerpse vestiging, maakt het niet bekend. Het depot levert volgens de Amerikaanse e-commercegigant meer dan vijftig jobs op. Het gaat zowel om managementfuncties als sorteermedewerkers. “Daarnaast zullen meer dan 200 chauffeurs die voor lokale bezorgbedrijven werken, pakketten bij het bezorgcentrum ophalen en bij Amazon-klanten afleveren.”

Het Antwerpse bezorgcentrum zal volgens Amazon energie-efficiënt zijn. Er wordt volop ingezet in op innovatie, zowel gericht op klanten (aangepaste afleverplaats kiezen, maptracking) als medewerkers (intelligente routeplanning), maakt Amazon zich sterk.

Amazon is niet de eerste logistieke speler die neerstrijkt op Blue Gate. Bijna een jaar geleden opende DHL Express, de pakjesdienst van Deutsche Post, een gloednieuw distributiecentrum - het grootste van DHL Express in België - op de site. Op termijn zouden daar 125 mensen tewerkgesteld worden.

Antwerpen opgetogen

Het Antwerpse stadsbestuur, dat de voorbije jaren fors investeerde in Blue Gate, is bijzonder opgetogen met de komst van Amazon - én tientallen jobs - naar de site van Blue Gate. “Blue Gate Antwerp haalt een echte wereldspeler in huis”, reageert schepen Annick De Ridder (N-VA), bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium. “Blue Gate Antwerp onderstreept hiermee haar grote ambities als vooruitstrevend eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein. De stad is dan ook bijzonder fier dat wat ooit het hart was van de Antwerpse petroleumindustrie vandaag uitgroeit tot dé hub voor innovatieve ondernemingen.”

Eenzelfde geluid bij schepen van Economie Erica Caluwaerts (Open Vld): “Ik verwelkom Amazon graag op Blue Gate Antwerp. De komst van Amazon bevestigt de strategische locatie van het bedrijventerrein. De gunstige ligging vlak bij het stadscentrum maakt de site ideaal voor stadsdistributie.”

Toeval of niet, nét vandaag raakte bekend dat Antwerpen de eerste plaats behaalde in een ranking die de gerenommeerde zakenkrant Financial Times opstelde. Het blad roemt de stad voor haar strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. De eerste plek in de ranking én het nieuws over de komst van Amazon verleidde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) donderdagmiddag tot het plaatsen van een tweetje: “Onze stad toont zich eens te meer als economische motor”, jubelt hij.

