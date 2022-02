Amazon bouwt eerste bezorgcentrum van België in Antwerpen

Het bezorgcentrum komt op het bedrijventerrein Blue Gate en zou tegen eind dit jaar open moeten gaan. Het is gericht op “het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen”. Pakjes zullen er vanuit de sorteercentra van Amazon in onder meer Frankrijk en Duitsland aankomen en vervolgens geordend worden per adres.

De eigenlijke levering zal Amazon niet op zich nemen. Daarvoor blijft het concern samenwerken met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners, zoals bpost, en nieuwe bedrijven. “Sinds Amazon actief is in België heeft het een vertrouwensband opgebouwd met verschillende bezorgers in het land en het zal ook in de toekomst nauw met deze partners blijven samenwerken”, verzekert Robert Viegers, directeur van de logistieke activiteiten van Amazon in Europa.