Alweer grote drukte in Baraque de Fraiture, ondanks oproep om weg te blijven

Duizenden mensen zijn vandaag naar de provincie Luxemburg afgezakt om er van de sneeuw te genieten. In Baraque de Fraiture is het druk en draagt bijna niemand een mondmasker. Inmiddels heeft de politie de toegangswegen afgesloten en is de toestroom verminderd.

“Ik vraag het nog eens: verplaats u zeker niet”, zegt Marc Generet, burgemeester van de gemeente Manhay. Volgens hem is het niet meer veilig om in de bossen te wandelen, niet alleen door het coronavirus, maar ook omdat er vorige week een tak door het gewicht van de sneeuw op een 9-jarig kind is gevallen.

Nog voor de middag heeft de politie de afritten van de autosnelweg afgesloten. Niemand mag nog naar het bos. Mensen komen daarom naar de veldjes aan de kant van de weg om er in de sneeuw te spelen. Op dit moment is het rustiger in Baraque de Fraiture dan vanochtend.

Boetes worden er vandaag wellicht niet uitgedeeld, ondanks de negatieve adviezen om naar de Ardennen te komen. Het is niet verboden om te gaan wandelen. Alleen als je betrapt wordt op de skipiste of in stukken bos waar je niet mag wandelen, riskeer je een boete. De politie is er vandaag vooral om het verkeer in goede banen te leiden.