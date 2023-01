Alweer gezin bedwelmd door CO, maar cijfers houden we niet meer bij door besparingen

In Willebroek zijn zaterdagochtend negen leden van eenzelfde gezin bevangen geraakt door CO . Niemand verkeerde in levensgevaar. Hoeveel CO-slachtoffers er al exact vielen in ons land, weet voorlopig niemand: het Antigifcentrum zag zijn subsidies daarvoor teruggeschroefd.

Het waren de bewoners zelf die zaterdagochtend de hulpdiensten hadden verwittigd. De ouders waren met een kind naar het ziekenhuis getrokken omdat het zich onwel voelde. De zes andere kinderen die nog thuis waren, moesten ter controle mee. Niemand was in levensgevaar. Vader, moeder en kind werden wel behandeld in een hogedrukzuurstoftank. Een slecht werkende boiler in de badkamer op de eerste verdieping zou de oorzaak kunnen zijn. Het was niet de eerste keer dat de bewoners bevangen raakten door CO: ook vorig jaar moesten de hulpdiensten al uitrukken.

KIJK. In Willebroek zijn zaterdagochtend negen leden van eenzelfde gezin bevangen geraakt door CO

In 2019 stierven in ons land 29 mensen aan de gevolgen van een CO-vergiftiging. Vorig jaar verdubbelde dat aantal, al weet niemand exact hoeveel CO-incidenten er waren. Het Antigifcentrum hield die en andere gegevens nauwgezet bij, maar door besparingen is dat op vandaag moeilijk.

“We kregen tot drie jaar geleden van de overheid een projectsubsidie om de CO-cijfers te monitoren, maar dat budget is teruggeschroefd", zegt Dominique Vandijck van het Antigifcentrum. “We zijn wel bezig met een nieuwe studie om in de toekomst alle CO-gevallen in kaart te brengen, tot op gemeentelijk niveau. We doen dat voorlopig met eigen middelen, maar zouden dit graag nationaal willen uitrollen. Zeker tijdens een energiecrisis, waar mensen op alles besparen en dus ook op onderhoud van woningen, zijn juiste cijfers belangrijk. Zo hadden we vorige zomer al voorspeld dat het aantal CO-meldingen stevig zou stijgen.”

Lees ook:

KIJK. De verkoop van CO-melders is aan een opmars bezig na verschillende dodelijke CO-vergiftigingen op korte tijd