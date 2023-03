Alweer Belgische EuroMillions-winnaar: landgenoot wint 66 miljoen euro

WEERBE­RICHT. Zachte temperatu­ren met kans op korrelha­gel en onweersbui­en

Het wordt deze voormiddag al snel overal wisselvallig, met in de loop van de dag buien die ook intenser worden en eventueel onweerachtig kunnen worden. Er is daarbij kans op korrelhagel. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.