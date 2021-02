Altijd weer krijgt meesteroplichter Piet Van Haut het voor elkaar, en zijn geheim is eigenlijk niet zo bijzonder

Kom achteraf niet klagen als je je kredietkaart hebt uitgeleend aan zelfverklaard meesteroplichter Piet Van Haut, zo oordeelde de raadkamer in Brugge. De rechtbank ziet dat anders en heropent de debatten in een betwisting over een American Express-kaart waarmee 56.000 euro is uitgegeven.