Alsmaar nijpender lerarentekort blijkt nu ook uit vacaturecijfers VDAB

Daaruit blijkt dat er eind augustus 1.565 openstaande vacatures waren voor een job als leerkracht in het secundair. Dat is haast een verdrievoudiging in vergelijking met de 622 openstaande vacatures exact een jaar eerder. Ook in het kleuter- en lager onderwijs is er sprake van meer dan een verdubbeling. Van 363 openstaande vacatures eind augustus 2020 naar 768 een jaar later. Bovendien is het reële tekort waarschijnlijk nog wat groter, want uitzendarbeid wordt niet in de cijfers opgenomen.