Als ziekenhuisopnames zo blijven stijgen, stort systeem half november ineen: “Dat wordt toveren”

De ziekenhuizen krijgen het harder te verduren dan in de eerste golf. Nu al botsen ze tegen hun grenzen aan, blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij 50 Vlaamse ziekenhuizen. “De toestroom is dubbel zo groot en het gaat dubbel zo snel.” En tegen midden november wordt nog een verdubbeling van de opnames voorspeld. Als we de kaap van 2.000 coronapatiënten op intensieve overschrijden, gaan we over het absolute maximum. Daar komt bij: gemiddeld 15% van het zorgpersoneel is al uitgevallen.