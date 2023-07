“Als ze wisselmeerderheid zoeken, dan wij ook”: CD&V waarschuwt Open Vld en N-VA na onverwachte zet in stikstofdossier

Daarom maakt dit kwakkel­weer ons zo ongelukkig

Eind juli stijgt het kwik nauwelijks boven de 20 graden uit en om de haverklap krijgen we een plensbui te verwerken. Bovendien duurt dat kwakkelweer nog anderhalve week. We voelen ons futloos, prikkelbaar en ongelukkig. Maar waarom is dat en wat kunnen we eraan doen? Biometeoroloog Bert Heusinkveld van de Wageningen Universiteit legt uit wat plotse weersveranderingen en te weinig zonlicht met ons lijf doen.